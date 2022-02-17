Чиновники Петербурга приписывают себе заслуги бизнеса и федерального центра в развитии Арктики

Санкт-Петербург, который даже не является арктическим регионом, пытается приписать себе заслуги по развитию Арктики. Так, пресс-служба Смольного неожиданно в анонсе предстоящего форума «Арктика – территория диалога» неожиданно заявила, что Северная Столица неожиданно стала центром арктических компетенций и инновационного развития.

На предстоящем мероприятии город планирует представить некие проекты по освоению и развитию, а также обеспечению жизнедеятельности северных регионов. Но специалисты области знают о реальной расстановке сил и понимают, что правительство Петербурга на самом деле пока не предложило самостоятельно никаких интересных решений и проектов.

Представлять город на Неве на форуме будет Комитет по делам Арктики, который на деле выполняет роль ивент-агента. Он во многом дублирует функции других комитетов – по внешним связям, труду и занятости населения, культуры, промышленной политике, инновациям и торговле. Кроме того, в 2021 году аудиторы петербургской Контрольно-счетной палаты (КСП) установили 157 нарушений, совершенных арктическим комитетом. Ущерб составил около 13,3 млн рублей.

Заявлять о том, что Санкт-Петербург является центром арктических компетенций было довольно самонадеянно, заслуги чиновников Северной Столицы в этом отношении сильно приукрашены. Например городское правительство отмечает, что здесь находится Центр управления Северного Морского пути, но это не так. Такой центр существовал в Ленинграде, а сейчас все решения по этому вопросу принимаются на федеральном уровне. На данный момент оператором Северного Морского пути выступает госкорпорация «РосАтомФлот», основные порты которого находятся в Мурманске, Архангельске и на Ямале. Именно через них проходят грузы. Выходит, что Петербург никакого отношения к корпорации не имеет.

Петербург не может похвастаться тем, что готовит профессиональные кадры для работы в Арктике. Это делает Москва через Федеральное агентство морского и речного транспорта при известном во всей стране Университете Морского и ручного флота имени Макарова.

Строительством судов для Арктики занимаются частные компании «Адмиралтейские верфи» и «Балтийский завод», которым город никак не помогает. Также есть сайт агрегатор арктика-смп.рф, отвечающий за сбор и консолидацию грузов. Он был сделан как бы «при поддержке комитета по Арктике», но по факту все обязательства были закреплены за Логистическим Кластером Северо-Запада России.

Как бы Смольный не пытался обрисовать свою значимость в освоении и развитии Арктики, но все иллюзии с треском разбиваются о жестокую реальность. Как можно заметить, все заслуги, которыми так гордятся власти Петербурга, на самом деле им не принадлежат. Они всецело были реализованы федеральными агентствами и частными компаниями.