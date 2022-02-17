Свердловский губернатор поручил за 4 дня разобраться с мигрантами, избившими педагога и ее дочь

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разобраться в инциденте с избиением известного педагога и ее дочери группой подростков-мигрантов. Инцидент произошел 11 февраля на Сортировке (Екатеринбург). На весь комплекс разыскных и профилактических работ губернатор дал всего 4 дня.

"У нас недавно произошел вопиющий случай, когда несколько человек избили двух женщин, и я через свою страницу в Instagram обратился, чтобы мне написали обо всех случаях. Так вот, таких случаев уже насчитывается более двух десятков. Я прошу управление по обращениям граждан проанализировать все случаи, связаться со всеми, подготовить соответствующие документы. Вице-губернатору поручаю встретиться со всеми диаспорами этих южан, предупредить о том что мы будем достаточно жестко пресекать такие вопросы. Проанализировать правомерность нахождение их и их семей на территории Российской Федерации и Свердловской области. Работу завершить за 4 дня. И по каждому человеку, кто участвовал в этих ситуациях, доложите мне лично", - заявил губернатор.

Напомним, что после инцидента азербайджанская диаспора заявила о готовности материально и морально помочь избитым женщинам. По словам главы диаспоры Шахина Шыхлински, родители несовершеннолетних уже найдены, после чего с последними будет проведена профилактическая работа.

Одного из банды подростков - 17-летнего парня удалось задержать. Позднее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил срочно возбудить уголовное дело по факту причинения травм девушке и ее матери