17 Февраля 2022
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Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

"Вы пока эти деньги не оплачивайте": мэр Новокузнецка предложил горожанам устроить разбирательства по огромным счетам за капремонт

Мэр Новокузнецка (Кузбасс) Сергей Кузнецов разрешил горожанам не платить по свежим коммунальным счетам, в которых за капремонт гражданам начислили астрономические суммы – кому 12, а кому и 32 тысячи рублей. Об этом градоначальник заявил в эфире программы "Утро с мэром".

Стоит отметить, что Кузнецов не исключает, что оплачивать огромные счета все-таки придется. Но – только после тщательного разбирательства, передает Mash.  

"Вы пока эти деньги не оплачивайте. Потому что, скорее всего, это может быть либо ошибка, либо задвоение, либо еще чего-то. Про каждую сумму надо получить разборчивый ответ: что произошло. И только после этого, когда мы убедимся, что мы во всем разобрались, надо будет идти и оплачивать. Может быть меньше, может быть – эту сумму", - сказал мэр.

Ранее стало известно, что ФАС проведет анализ и мониторинг сообщений граждан в соцсетях и СМИ о росте тарифов на теплоноситель. Накануне вице-спикер Госдумы Сергей Неверов пожаловался правительству, что его избиратели сообщают о случаях роста счетов за тепло на 40%.

Теги: сергей кузнецов, коммуналка, платежи, капремонт, новокузнецк



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