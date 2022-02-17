За год в мобильных пунктах Екатеринбурга привились более 291 тысячи человек

В Екатеринбурге подвели итоги первого года работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, первый в столице Урала мобильный пункт вакцинации от COVID-19, расположенный в торговом центре "Дирижабль", открылся ровно год назад – 17 февраля 2021 года. Всего за это время в мобильных пунктах Екатеринбурга привились более 291 тысячи человек – это почти треть от общего числа вакцинированных в регионе (около 922 тысяч).

По данным мэрии, сегодня вакцинация проводится в 10 мобильных пунктах, 45 специализированных кабинетах, а также силами 30 прививочных бригад. Записаться на процедуру можно по телефону службы 122 и на сайтах больниц.

Напомним, на этой неделе вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что не считает введение QR-кодов в регионе мерой принуждения к вакцинации от коронавируса.