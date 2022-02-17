17 Февраля 2022
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космодром Восточный Союз (2019) | Фото:GK Launch Services/Роскосмос

Рогозин предложил запускать с космодрома во Французской Гвиане пилотируемые "Союзы"

На космодроме "Куру" во Французской Гвиане можно оборудовать стартовую площадку для запуска российских пилотируемых кораблей "Союз". С таким предложением выступил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Полагаю, что в настоящий момент России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества. Одним из таких проектов могло бы стать дооборудование стартового комплекса "Союз" во Французской Гвиане до пилотируемого уровня", — написал он у себя в Telegram-канале.

Рогозин отметил, что это "отличная идея", поскольку европейские астронавты сейчас не могут самостоятельно добираться до МКС – только с российскими или американскими миссиями.

"Это сэкономит европейским налогоплательщикам миллиарды евро и предоставит европейской космонавтике возможность быстро войти в клуб космических держав, обладающих всеми компетенциями в пилотируемых полетах", — добавил глава Роскосмоса.

Теги: дмитрий рогозин, космодром, французская гвиана, пилотируемые корабли



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