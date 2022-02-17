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Происшествия Свердловская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбурженка отсудила 150 тысяч за ожоги, полученные в бане

Екатеринбурженка через суд добилась компенсации за ожоги, полученные в бане. Пострадавшая настаивала на сумме в размере 200 тыс. рублей, однако суд удовлетворил требования частично.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, Ирина являлась завсегдатаем бань и в январе прошлого года отправилась попариться в заведение в Чкаловском районе. Выйдя из парилки женщина отправилась в душ и из-за высокой температуры тела не сразу поняла, что на нее полился кипяток. На место происшествия выехала бригада "скорой помощи", которая обезболила и обработала ожоги потерпевшей, доставила ее в травмпункт. Там Ирине выдали больничный лист: пострадавшая была вынуждена посещать медицинское заведение для перевязки, которые приносили ей физическую боль. Проблемы возникли и с самообслуживанием, поскольку ошпарена была и правая рука.

Собственником банного комплекса является ООО "Городские бани". Директор комплекса приезжал к женщине, чтобы принести извинения и предложить помощь. Несмотря на это, Ирина все же решила обратиться в суд для возмещения компенсации морального вреда в размере 200 тыс. Однако суд удовлетворил требования истца частично, уменьшив сумму на 50 тыс. рублей.

С решением не согласилось ООО "Городские бани", которое подало апелляцию в Свердловский областной суд, настаивая на отсутствии своей вины. По мнению ответчика, Ирина сама не отрегулировала температуру воды. Однако суд определил, что в день ЧП поставка горячей воды осуществляется с нарушением температурного режима и составляла почти 90°С. Зная это, ответчик не обращался в теплоснабжающую компанию, что и привело к травме клиента.

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга. ООО "Городские бани" обязано выплатить истцу 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение вступило в законную силу.

Теги: кипяток, ожоги, баня, суд, Екатеринбург



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