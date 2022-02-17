17 Февраля 2022
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Политика В России
Коллаж, чиновники, свинья-копилка (2021) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли законопроект о запрете чиновникам-руководителям занимать другие должности

Дума Астраханской области внесла в Госдуму законопроект, запрещающий государственным и муниципальным руководителям заниматься коммерческой деятельностью.

Впрочем, запрет накладывается не только на коммерческую деятельность: "запрещается занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности".

"Предлагаемое изменение в антикоррупционное законодательство будет способствовать добросовестному осуществлению полномочий руководителем государственного (муниципального) учреждения и не позволит ему действовать в интересах других лиц, хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления, лоббировать их интересы, в том числе исключит вероятность возникновения ситуации конфликта интересов", - полагают астраханские парламентарии.

Теги: госдума, чиновник, запрет, коммерческая деятельность, коррупциоя



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