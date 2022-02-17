17 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске водитель фуры, сбивший пенсионерку, получил условный срок

В Челябинске водителя большегруза, который сбил пенсионерку, приговорили к 3 годам лишения свободы условно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

12 мая прошлого года водитель большегруза при въезде на перекресток улиц Каслинской и Комсомольского проспекта продолжил движение после смены сигнала с разрешающего на запрещающий и наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

От полученных травм женщина скончалась.

По решению суда мужчине на 2,5 запрещено управлять транспортным средством.

Мужчина частично возместил причиненный вред в размере 200 тыс. рублей. По решению суда он должен выплатить потерпевшему 1 млн рублей.

Теги: фура, пенсионерка, суд, приговор,



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