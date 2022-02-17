Австрия готова отменить обязательную ковид-вакцинацию и многие ограничения

17 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
австрия зальцбург (2007) | Фото: Накануне.ru

Австрия готова отменить обязательную ковид-вакцинацию и многие ограничения

Действие закона об обязательной вакцинации от ковида, который вступил в Австрии в силу с февраля, может быть приостановлено. Об этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер. Более того, с марта могут отменить многие ограничения.
Читайте также:

Как сказал Нехаммер, отменить обязательную вакцинацию могут в случае, если за это выскажется экспертный совет. Видимо, после консультаций было принято решение отменить и большинство ограничений. Ожидается, что Австрия с 5 марта отменит вакцинные паспорта и обязательное ношение масок. Также отменяется комендантский час. Невакцинированные граждане смогут посещать общественные места с отрицательным тестом на коронавирус (сейчас могут только вакцинированные).

"Больше никаких правил на посещение общественных мест и никакого "зеленого паспорта", – заявил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн.

Не исключено, что воздействие возымели неоднократные и многочисленные митинги протеста в Австрии в последнее время против обязательной вакцинации и жестких ограничений. Австрия первой ввела принудительную вакцинацию от коронавируса. Те, кто отказывался вакцинироваться, должны были заплатить штраф в 3,6 тысячи евро после первого предупреждения и 7,2 тысячи евро – после второго. Тем, кто отказывался или не мог уплатить штраф, предстояло провести от четырех месяцев в тюрьме. Исключение делалось только для подростков до 12 лет, беременных женщин и людей с медотводом. По улицам Вены ходили полицейские, наделенные правом проверять у прохожих паспорта вакцинации.

Отмена ограничений является логичным шагом на фоне огромной заболеваемости и высокой смертности после массовой вакцинации. Власти упрекали жителей в том, что в Австрии процент привитых чуть меньше, чем в других странах и будто бы непривитые виноваты в ухудшении, но эта разница очень небольшая. Сегодня в стране вакцинировано 75% населения, две трети из них - трижды. Но в ноябре страна пережила самую большую волну ковида, а в январе, одновременно с кампанией по бустерной вакцинации, - еще бóльшую. То же самое произошло во многих других странах Европы.

Интересно, что общая смертность в Австрии в 2020 году выросла на 11%, а в 2021 году так и не снизилась. Правда, в четвертом квартале 2021 году избыточная смертность была меньше, чем в 2020 году, - 25% против 35%. Однако в январе, видимо, снова произошел большой скачок.

Теги: австрия, ковид, вакцинация, ограничения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4085

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети