Австрия готова отменить обязательную ковид-вакцинацию и многие ограничения

Действие закона об обязательной вакцинации от ковида, который вступил в Австрии в силу с февраля, может быть приостановлено. Об этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер. Более того, с марта могут отменить многие ограничения.

Как сказал Нехаммер, отменить обязательную вакцинацию могут в случае, если за это выскажется экспертный совет. Видимо, после консультаций было принято решение отменить и большинство ограничений. Ожидается, что Австрия с 5 марта отменит вакцинные паспорта и обязательное ношение масок. Также отменяется комендантский час. Невакцинированные граждане смогут посещать общественные места с отрицательным тестом на коронавирус (сейчас могут только вакцинированные).

"Больше никаких правил на посещение общественных мест и никакого "зеленого паспорта", – заявил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн.

Не исключено, что воздействие возымели неоднократные и многочисленные митинги протеста в Австрии в последнее время против обязательной вакцинации и жестких ограничений. Австрия первой ввела принудительную вакцинацию от коронавируса. Те, кто отказывался вакцинироваться, должны были заплатить штраф в 3,6 тысячи евро после первого предупреждения и 7,2 тысячи евро – после второго. Тем, кто отказывался или не мог уплатить штраф, предстояло провести от четырех месяцев в тюрьме. Исключение делалось только для подростков до 12 лет, беременных женщин и людей с медотводом. По улицам Вены ходили полицейские, наделенные правом проверять у прохожих паспорта вакцинации.

Отмена ограничений является логичным шагом на фоне огромной заболеваемости и высокой смертности после массовой вакцинации. Власти упрекали жителей в том, что в Австрии процент привитых чуть меньше, чем в других странах и будто бы непривитые виноваты в ухудшении, но эта разница очень небольшая. Сегодня в стране вакцинировано 75% населения, две трети из них - трижды. Но в ноябре страна пережила самую большую волну ковида, а в январе, одновременно с кампанией по бустерной вакцинации, - еще бóльшую. То же самое произошло во многих других странах Европы.

Интересно, что общая смертность в Австрии в 2020 году выросла на 11%, а в 2021 году так и не снизилась. Правда, в четвертом квартале 2021 году избыточная смертность была меньше, чем в 2020 году, - 25% против 35%. Однако в январе, видимо, снова произошел большой скачок.