"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" поддержит экологические и социальные проекты ямальцев

Подведены итоги грантового конкурса "Газпром нефти", который прошел в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". В этом году на него поступило свыше 600 заявок от активистов из разных регионов страны. Из них 23 проекта жителей Ноябрьска и Муравленко стали победителями. Как сообщили Накануне.RU в компании, авторы получат финансовую поддержку на реализацию.

Эксперты "Родных городов" отметили ряд экологических инициатив ямальцев. Так поддержку получили проект мониторинга и развития экополигона в Ноябрьске. В регионе запишут альбом с пением перелетных птиц и серию видеороликов со стереозвуком под общим названием "Охот за голосами". Также поддержку получил проект содружества детских объединений "Я-МАЛ" – "Готов природу охранять!".

Среди инклюзивных инициатив от ноябрян поддержку получил проект «Теплица добра» – он поможет людям с ограниченными возможностями здоровья социализироваться через садоводство. А инициатива "Расширяем границы" создаст сенсорную среду для особых детей. В Муравленко участники инклюзивного проекта "Колесо обозрения" освоят разные техники живописи и представят свои картины на выставке.

"На протяжении многих лет программа "Родные города" помогает воплощать в жизнь полезные, общественно значимые инициативы неравнодушных жителей Ноябрьска и Муравленко. Уверен, новые проекты будут способствовать дальнейшему эффективному развитию региона и повышению качества жизни на Ямале», — отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

Грантовый конкурс "Газпром нефти" проводится с 2013 и является ключевым инструментом поддержки местных инициатив, направленных на системные, инновационные и эффективные социальные изменения. За время существования конкурса компания поддержала 775 инициатив.