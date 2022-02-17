17 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область ДНР и ЛНР
снайперская винтовка, оптический прицел, оружие (2019) | Фото: В.Н. Горелых

В ЛНР украинский снайпер застрелил добровольца из Екатеринбурга

Командир одного из подразделений Народной милиции, прибывший из Екатеринбурга для обороны Донбасса, был застрелен украинским снайпером. Об этом сообщает Telegram-канал "УралLIVE".

"Вчера позицию пошли менять. Пацаны по окопам пошли, мы с командиром по тропинке. Снайпер работал. Короче, я успел добежать, а командир нет. Нету у нас командира", - рассказывает автор видео.

Трагедия произошла на 44-м блокпосту ЛНР. По информации канала, район, откуда велась стрельба, накрыла артиллерия. Предположительно, ликвидировано двое украинских военных.

Погибший уралец не первый год участвовал в обороне Донбасса. Похороны бойца состоятся сегодня в Кировске (ЛНР).

Напомним, накануне Госдума приняла постановление об обращении к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР. Большинство в ходе рейтингового голосования проголосовало за более жесткий вариант КПРФ. Он предполагает, что обращение будет направлено сразу президенту России, тогда как "Единая Россия" предлагала сначала консультироваться с МИДом. Позднее президент России Владимир Путин получил обращение Госдумы и принял к сведению.

Теги: ЛНР, снайпер, убийство, Екатеринбург, ополченец



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