В Пермском крае на 19,2% снизилось число преступлений среди несовершеннолетних

В Пермском крае в прошлом году на 19,2% снизилось число преступлений среди несовершеннолетних. Об этом сегодня во время заседания заксобрания сообщил начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2020 году было совершено 958 преступлений несовершеннолетними, в 2021 году - 774. Также зафиксировано снижение групповой преступности среди подростков на 23,7% (с 376 до 287). Также на 7,6% снизилось число подростковых преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения - с 159 до 147.

При этом число преступлений в отношении детей выросло на 9,2% - с 2 478 до 2 706. Но зафиксировано снижение тяжких и осоо тяжких преступлений против несовершеннолетних - на 4,4% (в том числе преступления против жизни и здоровья и против половой неприкосновенности).

Число дорожных происшествий с детьми до 16 лет снизилось на 17,5%, но при этом резко возросло число жертв ДТП среди детей - в 2020 году погибли трое несовершеннолетних, в прошлом году - 16.