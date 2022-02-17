Суд оштрафовал Google еще на 3,5 миллиона рублей

Суд в Москве в очередной раз оштрафовал Google за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма штрафа составила 3,5 миллиона рублей.

В декабре Таганский районный суд Москвы вынес решение о наложении на компанию оборотного штрафа за повторное неудаление запрещенной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП). Сообщалось, что штраф составит более 7,2 млрд рублей.

Размер оборотного штрафа определяется процентом от выручки компании в стране.