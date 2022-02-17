17 Февраля 2022
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Экономика За рубежом
Лондон, Англия, Великобритания (2017) | Фото: www.0564.ua

Великобритания может отменить выдачу "золотых виз" российским богачам - СМИ

Власти Великобритании намерены отказаться от выдачи виз инвестора, которые также известны как "золотые визы" – из опасений, что они могут использоваться иностранцами, в том числе россиянами, для "отмывания" денег.

Чиновники и раньше подмывали об отмене этой программы, но настроения усилились после обострения конфликта между Россией и западными странами, передает РБК со ссылкой на данные Financial Times.  

"Золотую визу" Великобритании можно получить в обмен на вклад в экономику страны не менее 2 млн фунтов стерлингов (около 200 млн руб.). Несколько лет назад иностранцев обязали при этом объяснить происхождение капитала, который они собираются вложить.

В январе министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пригрозила "российским олигархам" и связанным с Кремлем компаниям санкциями в случае вторжения России на Украину, допустив конфискацию имущества. По ее словам, "олигархам, связанным с Путиным, и российским компаниям, оказывающим поддержку Российскому государству, негде будет спрятаться".

Теги: золотая виза, великобритания, отмывание денег



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