ММСК начинает строительство объектов собственной генерации

На Медногорском медно-серном комбинате (входит в УГМК) начали строительство будущего энергоцентра. Такие объекты помогут УГМК сократить расходы на электрическую и тепловую энергию, повысить надежность и эффективность энергообеспечения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, впервые в истории медно-серного комбината на территории предприятия возводится крупный инфраструктурный объект по схеме ВОТ-контракта, когда все расходы по проектированию и возведению электростанции производятся за счет средств инвестора - ООО НПФ "ФИТО", которое планирует вложить порядка 845 млн руб. в строительство энергоцентра мощностью 18,3 МВт.

Производство черновой меди – основной продукции медно-серного комбината, считается высокоэнергоемким. Одним из способов снижения себестоимости и повышения энергетической эффективности производства является уменьшение затрат на энергоресурсы, а также минимизация перебоев в электроснабжении.



В целом же благодаря энергоцентрам к 2025 году УГМК планирует увеличить обеспеченность собственной электроэнергией с 10 до 50%.