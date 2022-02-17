17 Февраля 2022
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Экономика Приволжский ФО
Медногорский МСК (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

ММСК начинает строительство объектов собственной генерации

На Медногорском медно-серном комбинате (входит в УГМК) начали строительство будущего энергоцентра. Такие объекты помогут УГМК сократить расходы на электрическую и тепловую энергию, повысить надежность и эффективность энергообеспечения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, впервые в истории медно-серного комбината на территории предприятия возводится крупный инфраструктурный объект по схеме ВОТ-контракта, когда все расходы по проектированию и возведению электростанции производятся за счет средств инвестора - ООО НПФ "ФИТО", которое планирует вложить порядка 845 млн руб. в строительство энергоцентра мощностью 18,3 МВт.

Производство черновой меди – основной продукции медно-серного комбината, считается высокоэнергоемким. Одним из способов снижения себестоимости и повышения энергетической эффективности производства является уменьшение затрат на энергоресурсы, а также минимизация перебоев в электроснабжении.

В целом же благодаря энергоцентрам к 2025 году УГМК планирует увеличить обеспеченность собственной электроэнергией с 10 до 50%.

Теги: ММСК, УГМК



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