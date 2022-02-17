17 Февраля 2022
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Общество За рубежом Украина
Украина (2013) | Фото: Накануне.RU

Канада продолжает готовить эвакуацию своих граждан из Украины

Канада продолжает готовить эвакуацию своих граждан с территории Украины. Несмотря на начавшийся отвод российских вооружённых сил от границы, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что угроза вторжения "реальна и неизбежна".

Пока в самой Канаде действует режим чрезвычайной ситуации из-за "Конвоя свободы", а улицы Оттавы перегорожены сотнями грузовиков, канцелярия МИД получила заверения от правительств Польши, Румынии, Венгрии и Словакии в том, что канадцы смогут выехать в эти страны в случае начала "российского вторжения". Сейчас переговоры об этом ведутся с Молдовой.

Сейчас на Украине зарегистрированы 800 канадцев, но предполагается, что их может быть там гораздо больше.

Напомним, во Львове из-за наплыва желающих "пережить вторжение" поднялись цены на жильё, а Госдеп США поспешил заверить, что никогда не называл точных сроков начала войны.

Теги: Канада, Украина, вторжение



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