Канада продолжает готовить эвакуацию своих граждан из Украины

Канада продолжает готовить эвакуацию своих граждан с территории Украины. Несмотря на начавшийся отвод российских вооружённых сил от границы, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что угроза вторжения "реальна и неизбежна".

Пока в самой Канаде действует режим чрезвычайной ситуации из-за "Конвоя свободы", а улицы Оттавы перегорожены сотнями грузовиков, канцелярия МИД получила заверения от правительств Польши, Румынии, Венгрии и Словакии в том, что канадцы смогут выехать в эти страны в случае начала "российского вторжения". Сейчас переговоры об этом ведутся с Молдовой.

Сейчас на Украине зарегистрированы 800 канадцев, но предполагается, что их может быть там гораздо больше.

Напомним, во Львове из-за наплыва желающих "пережить вторжение" поднялись цены на жильё, а Госдеп США поспешил заверить, что никогда не называл точных сроков начала войны.