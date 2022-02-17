На Урале фельдшеру "скорой" заплатили положенную компенсацию после обращения в суд

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуратуры фельдшеру "скорой" перечислили обещанную компенсацию.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, еще в ноябре 2020 года мужчина был принят на работу в центральную городскую больницу Верхней Туры фельдшером скорой медицинской помощи. После трудоустройства он подал заявление о предоставлении ему единовременной выплаты в связи с переездом в населенный пункт численностью до 50 тысяч человек.

Однако, как показала прокурорская проверка, министерством здравоохранения Свердловской области в выплате было отказано. При этом медработник соответствовал всем предъявляемым требованиям и никаких оснований для отказа ему не имелось.

Тогда прокуратура направила в Кушвинский городской суд иск о возложении обязанности на региональный минздрав заключить с фельдшером договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты и перечислить ее. Суд эти требования удовлетворил.

Как добавили в надзорном ведомстве, в данный момент фельдшеру "скорой" выплачено 500 тысяч рублей.