В Югре глава муниципального предприятия задержан по подозрению во взяточничестве

В Ханты-Мансийске задержан глава городского дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Сергеев, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Следователи полагают, что в июне 2017 – декабре 2018 гг. директор получил от предпринимателей взятку – обустройство участка для индивидуального жилого строительства и системы отопления в своём доме. Стоимость проделанной работы превысила 1 млн руб. В ответ он помог бизнесменам заключить договоры с муниципальным предприятием, а также принял выполненные работы.

Возбуждено уголовное дело. 16 февраля директор задержан. В его кабинете и жилище прошли обыски. Решается вопрос об аресте.