Госдеп заявил, что никогда не называл точных сроков "российского вторжения" на Украину

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон никогда не называл точных сроков начала "российского вторжения" на Украину, сообщается в Twitter Госдепа.

"Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения", - заявил он, отвечая на претензии прессы об ошибочно указанных датах.

По словам Прайса, Россия "создала возможности для атаки в любое время". Он подчеркнул, что несостоявшееся "вторжение" не означает наличие у американской разведки неверных данных.

Ранее британский таблоид The Sun написал, что "вторжение" России на Украину состоится в три часа ночи 16 февраля. Позже издание отредактировало свою статью. Это произошло после того, как время предполагаемой "атаки" истекло.

Еще один "прогноз", сделанный Bloomberg, говорил о том, что "нападение" состоится 15 февраля. В Белом доме называли в качестве даты "нападения" 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал исключать "агрессии" России против Украины в течение всей текущей недели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала публикации американских и британских СМИ, попросив огласить "график наших "вторжений" на предстоящий год".