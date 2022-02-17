17 Февраля 2022
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Александра Трусова (2022) | Фото: Первый канал

Российские фигуристки провели последнюю тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде

Центральным событием сегодняшнего дня Олимпиады в Пекине для российских болельщиков станет выступление девушек-фигуристок в произвольной программе. В отличие от других стартов фигуристов, женский турнир начинается во второй половине дня по пекинскому времени.

Все три россиянки выступят ближе к концу, в сильнейшей "разминке". Ориентировочное время выхода спортсменок на лед (время московское): 16:25 - Александра Трусова, 16:41 - Анна Щербакова, 16:49 - Камила Валиева.

Напомним, Валиева занимает промежуточное первое место после проката короткой программы, Щербакова – вторая, Трусова – четвертая.

Сегодня с утра девушки уже успели съездить на финальную тренировку. По данным РИА Новости, Валиева успешно выполнила два из трех четверных прыжка (упала с четверного тулупа). Трусова, в арсенале которой почти все четверные прыжки, сегодня все из них вставлять в произвольную программу не стала, сделала три вместо пяти. Два из них получились чисто, а на сальхове была "бабочка". Щербакова успешно выполнила четверной флип в каскаде с тройным тулупом.

Теги: камила валиева, анна щербакова, александра трусова, произвольная программа, фигурное катание, олимпиада в пекине



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