17 Февраля 2022
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Экономика Свердловская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

Трамвайную сеть Екатеринбурга могут начать передавать в концессию уже в этом году

Обновлением трамваев в Екатеринбурге в рамках концессионного соглашения могут заняться уже в этом году. Об этом заявил замглавы города Алексей Бубнов. По его словам, до сих пор соглашение не было заключено из-за финансовых затрат на подготовку к Универсиаде-2023.

"Это не означает, что мы, например, в этом году концессию не объявим. Это вполне возможный вариант. Мы уже подали заявку в правительство РФ и если нам ее одобрят, то, скорее всего, в этом году какие-то движения будут. Это, может быть, не будет глобальная концессия на весь город, но какие-то участки трамвайных линий мы будем обновлять", - заявил Бубнов.

По его словам, сейчас администрация Екатеринбурга рассматривает все возможные варианты модернизации трамвайной сети, поскольку средств на это ни у города, ни у области нет. На данный момент имеется уже три возможных концессионера: "Уралвагонзавод", "Трансмашхолдинг" и "Синара-ТМ", однако, по заверениям Бубнова, принять участие в концессии (при ее объявлении) сможет любая финансово-промышленная группа.

Напомним, что создание трамвайной линии "Верхняя Пышма - Екатеринбург" также стало возможным благодаря концессионному соглашению, подписанному еще в 2020 году. Вскоре по данному маршруту начнет курсировать 11 низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ "Львенок".

Теги: концессионное соглашение, трамвай, Екатеринбург, Универсиада



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