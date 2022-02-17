17 Февраля 2022
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львов (2011) | Фото: Накануне.ru

Во Львове вырос спрос на жилье, чтобы пережить "вторжение"

Во Львове заметно вырос спрос на рынке недвижимости на фоне слухов о "российском вторжении", которые постоянно подогревает западная пресса. Об этом пишет украинское издание "Страна", против которого накануне президент Владимир Зеленский ужесточил санкции.

Ажиотажа не наблюдается, но спрос растет с начала февраля, когда стали раздувать слухи о дате вторжения 16 февраля. Квартиры снимают на срок от нескольких недель до 2-3 месяцев, чтобы пересидеть "вторжение". При этом цены сильно не выросли, так как предложение по-прежнему превышает спрос. Едут со всех регионов, а не только из восточных областей.

Маклеры отмечают, что после несостоявшегося "вторжения" некоторые отказываются от уже выбранной квартиры. А некоторые говорят, что пересидят полгода и вернутся домой, а если нужно будет бежать - граница с Польшей рядом.

На днях посольства США, Канады и Австралии объявили о переезде из Киева в Львов. Хотя, как пишут СМИ, полноценного переезда так и не произошло.

Теги: украина, жилье



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