17 Февраля 2022
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Экономика Свердловская область
овощи, цены, огурцы (2017) | Фото: Накануне.RU

В январе в Свердловской области подорожали тепличные овощи

В январе этого года инфляция в Свердловской области по сравнению с декабрем прошлого года выросла с 8,1% до 8,2%. Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении Банка России, при этом она остается ниже среднего уровня по России (8,7%).
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В первом месяце года в области подорожали тепличные овощи – огурцы и помидоры. Производители переносят в цены издержки на удобрения, семена, упаковку и горючее, выросшие в прошлом году. На стоимость овощей продолжают влиять и последствия летней засухи – из-за сокращения местного урожая в регион везли капусту из других частей страны, где ее стоимость также выросла.

По данным управления, в целом темпы роста цен на продукты на Среднем Урале ниже, чем по России (8,9% и 11% соответственно).

"В Свердловской области развито производство свинины, мяса птицы, яиц и молочной продукции, производители наращивают выпуск, оптимизируют ассортимент и логистику, что позволяет им сдерживать рост цен. Также из-за высокой конкуренции за поставки в сетевые магазины цены на некоторые продукты в Свердловской области растут медленнее, чем в среднем по стране", - прокомментировал экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

Ранее Росстат рассказал, как изменились цены на овощи из "борщевого набора" за пять лет. Выяснилось, что больше всего в России за это время подорожала белокочанная капуста.

Теги: овощи, цены, рост, Свердловская область



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