В Тобольске наказали санитара психбольницы, избившего пациента

В Тобольске 46-летний санитар психбольницы наказан за избиение пациента, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Санитар осенью 2020 г. вместе с одним из пациентов больницы избил пострадавшего. Жертву госпитализировали в реанимацию Областной больницы №3, где она перенесла экстренную операцию. Несколько дней избитый провёл в коме

Санитар наказан четырьмя годами колонии общего режима. Приговор в силу не вступил. Ранее по постановлению Тобольского городского суда пациент психиатрической больницы, принимавший участие в избиении потерпевшего, направлен в стационар на принудительное лечение.