17 Февраля 2022
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Происшествия Тюменская область Тюменская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Тобольске наказали санитара психбольницы, избившего пациента

В Тобольске 46-летний санитар психбольницы наказан за избиение пациента, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Санитар осенью 2020 г. вместе с одним из пациентов больницы избил пострадавшего. Жертву госпитализировали в реанимацию Областной больницы №3, где она перенесла экстренную операцию. Несколько дней избитый провёл в коме

Санитар наказан четырьмя годами колонии общего режима. Приговор в силу не вступил. Ранее по постановлению Тобольского городского суда пациент психиатрической больницы, принимавший участие в избиении потерпевшего, направлен в стационар на принудительное лечение.

Теги: Санитар, психбольница, пациент, побои



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