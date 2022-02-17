В Челябинской области начала снижаться заболеваемость COVID-19

В Челябинске снижается количество выявленных случаев коронавируса. За прошедшие сутки у 4 тыс. 201 человека выявили COVID-19, в том числе у 336 школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Днем ранее было подтверждено 4 тыс. 705 случаев коронавируса.

За время пандемии коронавирусом заразились 246 тыс. 407 человек. В настоящий момент болеют 47 тыс. 770 житель.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 20 человек.