Суд взыскал с автодилера "Рольф" и его основателя 19,4 млрд рублей

Химкинский городской суд Московской области в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к автодилеру "Рольф" и основателю компании Сергею Петрову о взыскании в пользу государства 19,4 миллиардов рублей.

Соответчиками по иску также являются ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург". Сумму по иску суд постановил взыскать солидарно со всех ответчиков, передает ТАСС.

Генпрокуратура обосновывала свои требования тем, что Петров управлял "Рольфом", будучи депутатом Госдумы, и не декларировал истинные доходы.

Напомним, в сентябре 2019 года Сергей Петров был заочно арестован по делу о выводе средств и объявлен в международный розыск.

27 июня того же года стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя автодилера "Рольф" и нескольких руководителей компании по фактам вывода за границу 4 млрд рублей. Сообщалось, что всего подозреваемых четверо. Это Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия.

В офисах одного из крупнейших российских дилерских холдингов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Сам бизнесмен находится за границей.