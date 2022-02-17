УГМК выделит 55 миллионов на ремонт Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова в Кировграде

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) собирается выделить 55 млн рублей на ремонт помещений Кировградского филиала Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова. Финансирование и проведение ремонтных работ являются частью соглашения между министерством образования и молодежной политики Свердловской области, УГМК, Кировградским заводом твердых сплавов (КЗТС) и самим колледжем. Таким образом стороны надеются привлечь новые будущие кадры для предприятий и организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, кировградские предприятия активно развиваются, при этом квалифицированных кадров в городском округе становится все меньше. Одновременно с этим с территории все активнее уезжает молодежь. Чтобы стабилизировать ситуацию, по мнению сторон, необходимо дать будущим специалистам возможность получить качественное среднее профессиональное образование, не покидая родной город.

"Это очередной проект государственно-частного партнерства УГМК в сфере образования. В частности, совместно с правительством Свердловской области, мы провели глобальную модернизацию Верхнепышминского механико-технологического техникума "Юность". И мы уверены в успешной реализации проекта в Кировграде" - сказал директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.

Проект модернизации материально-технической базы Кировградского филиала колледжа стартовал еще в 2019 году. В тот год была создана мастерская по профессии "Слесарь-ремонтник". Двумя годами позже регион и КЗТС за счет собственных финансов оборудовали мастерскую "Лабораторный химический анализ". Следующим этапом будет создание площадок для практической подготовки студентов по компетенциям: "Электромонтаж", "Промышленная автоматика", "Металлургия" и "Сварочные технологии". Ремонтные и строительные работы запланированы на 2022-23 годы.

"Благодаря активной позиции УГМК, проект оформился в виде соглашения о конкретных действиях со стороны работодателей (УГМК, в лице АО "Уралэлектромедь", и Кировградского завода твердых сплавов). Консолидированная позиция работодателей позволила обеспечить значительную внебюджетную составляющую проекта, без которой он вряд ли состоялся бы в планируемых масштабах", – отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В пресс-службе УГМК также добавили, что несмотря на грандиозные изменения, в местном филиале колледжа все так же сохранится подготовка специалистов по профессиям и специальностям, востребованным на территории Кировградского городского округа.