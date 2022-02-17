На Урале растет число уголовных дел, связанных с контрабандой леса

На Урале с каждым годом увеличивается число уголовных дел, связанных с контрабандой лесоматериалов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела организации дознания Уральской оперативной таможни Сергей Веретенников.

По его данным, в 2021 году было возбуждено 35 уголовных дел по данному факту. В 2020 году таких дел было 25, а в 2019 году – всего 10.

"Сколько стоит лес, который вывезен? По всем уголовным делам, возбужденным в прошлом году, сумма составила 31,5 млн рублей. В 2020 году данная сумма составляла 46,5 млн рублей, вывозимый объем тогда был намного больше. В частности, объем незаконно вывезенных лесоматериалов по всем уголовным делам в прошлом году составляет более 5 тысяч 800 кубических метров. А в 2020 году было вывезено 6 тысяч 200 кубометров леса", - рассказал Веретенников.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года на Среднем Урале суд вынес приговор начальнику ПОУ "Екатеринбургский АСК" ДОСААФ России Александру Ковалеву. Офицер был признан виновным в незаконной рубке леса с использованием служебного положения в особо крупном размере.