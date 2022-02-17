СМИ: Законопроект о запрете указывать национальность преступника в СМИ пойдет на отклонение

Законопроект о запрете упоминания в СМИ информации о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей, скорее всего, получит отрицательный отзыв правительства, пишет РИА Новости.

В связи с этим комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи будет рекомендовать палате отклонить данную инициативу, рассказали агентству два депутата.

Поясняется, что законопроекты, получившие отрицательный отзыв кабмина и рекомендованные к отклонению профильным комитетом, не поддерживаются Госдумой.

Ранее стало известно, что комитет планирует обсудить данный законопроект в апреле.

Напомним, в ноябре парламент Чечни внес в Госдуму поправки к закону "О СМИ", запрещающие журналистам и просто в сети (в том числе в соцсетях) распространение сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации "лиц, причастных к совершению преступлений".

Чеченские парламентарии считают, что в "нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны".

В Кремле отказались оценить законопроект даже на уровне концепции.