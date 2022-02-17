17 Февраля 2022
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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Маргарита Павлова (2014) | Фото: gubernator74.ru

СовФед и Роскомнадзор готовят закон о запрете контента о чайлдфри и радикальном феменизме

В Совете Федерации совместно с Роскомнадзором разрабатывается законопроект, в котором предлагается расширить перечень запрещенного контента в интернете.

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова считает, что эти движения "очерняют роль женщины в семье", а также "пропагандируют убийства нерожденных детей".

"В сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье - так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей - так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства", - цитирует Павлову издание "Подъем".

Теги: маргарита павлова, совет федерации, контент, чайлдфри, радикальный феменизм, совет федерации, законопроект



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