В Горнозаводске снежная глыба раздробила бедро пенсионерке

В Горнозаводске снежная глыба раздробила бедро пенсионерке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Снег со льдом рухнул на женщину 1956 года рождения, проходившую мимо многоквартирного дома по ул. Школьная. Потерпевшая получила оскольчатый перелом бедра. Из-за причинения тяжкого вреда здоровью следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По версии следствия, должностные лица управляющей компании, ответственные за состояние жилого фонда, не проконтролировали уборку крыш от снега.

"В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Следственное управление напоминает, что в связи с потеплением, характеризующимся таянием снега, неконтролируемым падением снега и наледи с выступающих частей зданий, контролирующим органам и хозяйствующим субъектам, обеспечивающим содержание и благоустройство территорий, необходимо принять меры к исключению травматизма и гибели детей и взрослых", - говорится в сообщении.