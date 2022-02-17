Глава МОК обсудил со сборной США по фигурному катанию отмену церемонии награждения

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обсудил со сборной США по фигурному катанию отмену церемонии награждения по итогам командного турнира. Содержание их беседы не раскрывается.

Как заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс, Бах решил встретиться с американцами, чтобы выслушать, с чем они не согласны, пишет Regnum.

При этом с японскими спортсменами Бах встречаться не стал, поскольку те сказали, что они полностью поддерживают подход МОК, их все устраивает, добавил Адамс.

Напомним, сборная России завоевала "золото" в командном турнире по фигурному катанию. На втором месте располагается команда США, на третьем – японцы. Однако церемония награждения не была проведена, так как в декабрьской допинг-пробе россиянки Камилы Валиевой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

14 февраля Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) решил, что не будет проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде.

Кроме того, МОК заявил, что если российская фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании, церемония тоже не состоится.