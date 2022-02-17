ФАС проверит жалобы граждан на рост тарифов на тепло

Федеральная антимонопольная служба проверит стоимость теплоснабжения для граждан.

"Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства", - говорится в сообщении ФАС.

Накануне вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия") рассказал вице-премьеру Марату Хунсуллину о жалобах избирателей на 40-процентный рост тарифов на тепло.

"По закону такого (роста платежей) быть не должно. Рост тарифов по итогам 2021 года — 3,1%. Случаи роста оплаты за тепло на 40% необходимо проверять индивидуально", - ответил Хуснуллин.