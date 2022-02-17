В Челябинске будут судить бывшего чиновника городской мэрии

Экс-начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Челябинска будут судить за превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратура.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый завизировал проект разрешения на ввод в эксплуатацию объекта ТРК по улице Ворошилова. При этом он не проверил документы и не осмотрел сам объект.

В дальнейшем представители коммерческой организации зарегистрировали права собственности на объект и обратились в минимущества с целью хищения земельного участка на улице Ворошилова с кадастровой стоимостью свыше 19 млн рублей. Их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Речь идет о Сергее Репринцеве. Исполняющим обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства Челябинска он был назначен в апреле 2017 года. В январе 2020 года чиновник ушел в отставку.