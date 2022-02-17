Минздрав сообщил об отсутствии серьезных побочных реакций в ходе испытаний "Спутника М"

Минздрав сообщил об отсутствии серьезных побочных реакций в ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М".

"Сведений о серьезных непредвиденных и нежелательных реакциях на вакцину "Гам-ковид-вак М" в ходе проведения клинических исследований в Росздравнадзор не поступало", - говорится в ответе замглавы ведомства Сергея Глаголева на депутатский запрос главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

16 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинацию от коронавируса в России прошли более 60 тысяч подростков. По его словам, "переносится вакцина хорошо", передает ТАСС.

24 ноября прошлого года на совещании у президента России вице-премьер Татьяна Голикова объявила о регистрации вакцины для детей в возрасте 12-17 лет. Новый препарат "Гам-КОВИД-Вак М" создали в Центре имени Гамалеи на той же платформе, что и "Спутник V".

"Спутник М" представляет собой уменьшенную дозу взрослой вакцины "Спутник V" – примерно одна пятая часть от обычной двухфазной вакцины. В гражданский оборот детская вакцина поступила в январе. Вакцинация проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей.