17 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Каменный мост на Малышева в Екатеринбурге (2021) | Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Капремонт Малышевского моста в Екатеринбурге стартует после Универсиады-2023

Реконструкции моста через реку Исеть на улице Малышева в Екатеринбурге стартует после завершения Универсиады-2023. Об этом журналистам заявил замглавы города Алексей Бубнов.

По его словам, из-за ремонтных работ движение автотранспорта придется перекрыть на 4 месяца. Говоря это, Бубнов подчеркнул, что мост следует привести в нормальное состояние: расширить автомобильную часть, вынести тротуары и велодорожки на консоли. Также планируется организовать проход под мостом вдоль набережной. Соответствующий проект будет утвержден в ближайшие месяцы.

Напомним, что Каменный мост середины XIX века является объектом культурного наследия федерального значения, остро нуждающимся в реставрации.

Проектом реконструкции предполагается расширить (с 10 до 14 метров) проезжую часть моста до четырех полос – по две в каждую сторону. Ожидается, что это позволит во многом увеличить пропускную способность участка улично-дорожной сети. Концепцией предусмотрено строительство дождевой канализации и локальных очистных сооружений, производительность которых превысит 77 тысяч кубометров в сутки. По просьбам горожан, пешеходные дорожки появятся сразу по двум сторонам моста – северной и южной, а не по одной, как это предполагалось изначально.

Теги: Универсиада, капремонт, Малышевский мост, Екатеринбург



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