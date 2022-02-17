17 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Мемориальная доска на здании Уктусского аэровокзала в Екатеринбурге (2021) | Фото: Сергей Скробов / facebook.com/muzeie

Следователи отказались от проверки по оскорблению ветеранов сносом аэровокзала "Уктус"

Следственный комитет ответил на заявление уральских общественников по поводу оскорбления ветеранов сносом аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге.
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Как отмечали в своем обращении активисты, здание аэровокзала являлось значимым мемориальным объектом, хранящим историческую память о защитниках страны в годы войны и символом воинской славы России: летчики Уктусского авиаотряда уходили отсюда на фронт, и некоторые из них не вернулись. К заявлению были приложены списки погибших воинов, обоснование мемориальной ценности и письмо сотрудников и ветеранов Уктусского авиаотряда с просьбой о сохранении здания.

Как сообщил в Facebook общественник Алексей Кофман, Следственный комитет отказался проводить проверку по обращению.

"Сотрудник СК по Свердловской области Д.С. Костромин в своем ответе пишет, что не имеет оснований для начала процессуальной проверки действий губернатора Евгения Куйвашева и чиновников Ространснадзора, проигнорировавших просьбы ветеранов и уничтоживших здание аэровокзала. Считаю, что спускать подобные дела, где губернатор является одним из фигурантов, неприемлемо, а Александра Бастрыкина (председатель Следственного комитета РФ, - прим. ред.) прошу инициировать расследование на федеральном уровне", - отметил Кофман.

Снос аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге(2021)|Фото: youtube-канал "Мирные жители"

Напомним, в январе Бастрыкин поручал проверить принятое решение по итогам выяснения обстоятельств сноса аэровокзала "Уктус". Ранее стало известно, что обращение активиста "Уральского хронотопа" Александра Зыкова по сносу аэровокзала ушло от главы СК обратно в Екатеринбург.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года известный российский блогер Илья Варламов раскритиковал свердловские власти из-за демонтажа "Уктуса".

"На здании уктусского аэровокзала была мемориальная доска: "Никто не забыт, ничто не забыто". Ну, как мы видим, это не совсем так. У нас чиновники очень любят *** про память дедов, у нас людей кидают за решетку, когда они сушат носки на Вечном огне. Но когда друзьям губернатора надо построить торговый центр – деды, в том числе мертвые, могут и подвинуться", - заявлял Варламов.

Теги: Уктус, оскорбление, ветераны, проверка



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