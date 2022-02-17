Не сработало: за год законодательного запрета мата в соцсетях меньше не стало

За год законодательного запрета на мат в соцсетях контент такого содержания сократился всего на 1%, то есть статистически картина никак не поменялась, закон проигнорировали. За год в соцсетях набралось более 93 млн сообщений с использованием нецензурной лексики (годом раньше – 94 млн), пишет РБК, ссылаясь наданные "Медиалогии".

Напомним, согласно закону соцсети должны в инициативном порядке выявлять мат и удалять его, а если не смогут этого сделать – обращаться в госорганы и просить заблокировать такой контент.

Исследователи отмечают, что в 2021 году пик использования нецензурных слов пришелся на конец декабря – граждане активно обсуждали итоги года, в том числе ситуацию с коронавирусом.

Автор законопроекта о саморегулировании соцсетей, депутат Госдумы Сергей Боярский заявил по поводу неутешительных итогов применения его инициативы: "Мы прекрасно понимаем, что эта часть нашего народного фольклора не может быть сокращена и не может подвергаться каким-то специальным гонениям, тем более на такой открытой и свободной площадке, как интернет".