Азербайджанская диаспора готова выплатить моральную компенсацию за избиение мигрантами педагога с дочерью

После избиения известного в Екатеринбурге педагога и ее дочери мигрантами-подростками, азербайджанская диаспора заявила о готовности материально и морально помочь избитым женщинам.

Как сообщает "Ъ-Урал", глава диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински заявил, что уже нашел родителей несовершеннолетних, после чего с последними будет проведена профилактическая работа. Шыхлински также рассказал, что лично как азербайджанец и глава диаспоры воспринимает очень болезненно подобные негативные события. По его словам, у деяний нет национальности, однако, если кто-то живет в России, то должен соблюдать законы РФ, а за любым преступлением следует наказание.

"Приношу извинения двум пострадавшим женщинам", - добавил Шахин Шыхлински.

Напомним, что инцидент произошел вечером 11 февраля на улице Пехотинцев, 7а. Потасовка началась в автобусе, где пять подростков стали приставать к девушке, снимать шапку и наносить пощечины. Испугавшись за свою безопасность, девушка позвонила маме и попросила встретить ее на остановке. Однако и взрослая женщина не остановила злоумышленников, которые избили обеих. В результате педагог получила травму головы и перелом ноги, из-за чего ей теперь нужна операция. Девушка получила сотрясение мозга.

К делу подключился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который заявил, что лично разберется в сложившейся на Сортировке ситуации. В свою очередь комментаторы попросили губернатора заняться не только мигрантами, но и полицией, которая "знает этих подростков", по словам Куйвашева, но ничего с ними не делает. Некоторые даже отметили, что уже обращались в полицию из-за такого поведения приезжих, однако правоохранители отказывались возбуждать уголовное дело.

Одного из банды подростков - 17-летнего парня удалось задержать. Позднее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил срочно возбудить уголовное дело по факту причинения травм девушке и ее матери