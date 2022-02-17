Дальнобойщики в Оттаве намерены продолжать протесты, несмотря на режим ЧП

Лидеры движения "Конвой свободы", организовавшие акции протеста в Канаде против коронавирусных ограничений, не собираются сдавать позиций.

Они заявили, что введенный в стране режим чрезвычайного положения не может запретить мирные протестные акции. Заявление прозвучало на фоне символической победы властей, результатом которой стала разблокировка важного контрольного пункта на границе Канады и США, отмечает Regnum.

Между тем, 15 февраля часть дальнобойщиков и их сторонников решили покинуть место акции протеста между канадской провинцией Альберта и американским штатом Монтана. Об этом сообщал телеканал CBC.

Напомним, премьер-министр Джастин Трюдо и его кабинет министров в понедельник приняли Закон о чрезвычайных ситуациях - документ десятилетней давности, который предоставляет федеральному правительству широкие полномочия для установления порядка во время кризиса.

Этот закон применяется впервые в истории страны и позволяет "принимать специальные временные меры, которые могут быть неуместны в обычное время", хотя канадское правительство заявляет, что речь не идет о привлечении армии к разгону протестов.