Украинские военные обстреляли территорию ЛНР из запрещенного оружия

Украинские военные утром в четверг обстреляли четыре населенных пункта ЛНР из минометов и гранатометов, сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено", — цитирует РИА Новости представителя СЦКК.

Огонь подразделения ВСУ вели с позиций в районе населенного пункта Нижнее по поселку Донецкий. Стреляли из минометов 120-мм калибра, выпустили 15 мин. Также применялись крупнокалиберные пулеметы.

Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.