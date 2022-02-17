Глава Минфина США предупредила о "глобальных последствиях" при санкциях против Москвы

В случае введения западными странами новых санкций против России "глобальные последствия" будут неизбежны, признала министр финансов США Джанет Йеллен.

"Мы признаем, что эти санкции будут иметь и глобальные последствия", - цитирует ее ТАСС.

Йеллен упомянула опасения, связанные с возможным влиянием санкций на энергетические рынки.

По словам главы Минфина, Вашингтон работает со своими союзниками, чтобы "как можно лучше" защитить их от возможных последствий.

Напомним, президент США Джо Байден уже несколько раз заявлял, что Москву ожидают ранее невиданные санкции в случае "агрессии на Украине". Эти меры причинят "значительный ущерб России и российской экономике", подчеркнул он.

По данным Bloomberg, правительство Германии требует, что новые санкции против России, которые могут быть введены из-за Украины, не включал меры против энергетического сектора, так как в этом случае под угрозой окажутся поставки энергии в Европу.