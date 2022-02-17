На Южном Урале завели дело о халатности после нападения стаи собак на ребенка

В Коркино возбуждено уголовное дело о халатности после нападения стаи собак на 11-летнюю девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, 16 февраля собаки напали на ребенка, когда он шел в школу. Девочка получила травмы головы и тела. Ее госпитализировали, в больнице ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося, а также виновных должностных лиц из числа сотрудников районной мэрии, которые отвечали за деятельность по обращению с животными обитающими на территории поселения.