ФК "Урал" завершил предсезонку волевой победой над "Ригой"

В среду вечером футбольный клуб "Урал" провел заключительный товарищеский матч на сборах. Соперником был ФК "Рига" из Латвии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "шмелей". Счет во втором тайме открыли латыши, но Рамазан Гаджимурадов быстро вернул уральцев в игру. А волевую победу команде Игоря Шалимова принес гол Алексея Евсеева в самом конце матча.

На этом второй зимний сбор "Урала" в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России завершен. 17 и 18 февраля футболисты получат дни отдыха, а 22 февраля команда вернется в Екатеринбург. 26 февраля уральцы сыграют в гостях против "Нижнего Новгорода".

Напомним, что на днях "Урал" продлил контракт с полузащитником Алексеем Евсеевым. На этих сборах хавбек забил три мяча.