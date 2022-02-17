Власти могут раздать молодежи по 10 тысяч

К пенсионной реформе планируется привлечь молодых людей, которым из-за моратория не удалось сформировать накопления.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой, согласно которой, российская молодежь получит по 10 тыс. руб. в качестве стартового капитала в добровольной пенсионной системе, говорится в позиции организации "Об инициативах по развитию пенсионного рынка". Кроме того, для всех застрахованных россиян РСПП предлагает ввести государственное софинансирование добровольных взносов по аналогии с тем, что существует для пенсионных накоплений.

Схема предполагает паритетные взносы со стороны гражданина и государства, а также лимит по максимальной сумме.

Как говорят эксперты, если даже этот порог установят на уровне 12 тыс. руб., то этого будет недостаточно, чтобы стимулировать людей самостоятельно копить на старость, пишут "Известия".

Напомним, Министерство финансов России и Центробанк страны в 2022 году планируют представить проект закона о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Проект закона о новой системе пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план, может быть внесен в кабмин в марте текущего года, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.