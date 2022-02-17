Росстат рассказал, как изменились цены на овощи из "борщевого набора" за пять лет

В России более всего из "борщевого набора" за пять лет подорожала белокочанная капуста.

Как следует из сообщения Росстата, цены на этот овощ с января 2017 года по январь 2022-го выросли с 18,46 руб. до 59,96 руб. За это же время картофель подорожал с 20,8 руб. до 48,24 руб., столовая свекла — с 22,52 руб. до 45,22 руб. Морковь за пять последних лет подорожала с 26,98 руб. до 48,37 руб., лук репчатый — с 22,43 руб. до 31,4 руб.

Напомним, в 2022 году российские аграрии ждут рекордного за последние годы урожая овощей "борщевого набора".

В Министерстве сельского хозяйства РФ спрогнозировали расширение посевных площадей под них: под картофель — почти на 7%, под капусту, лук, свеклу и другие — на 8%.