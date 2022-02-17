Росприроднадзор назвал регионы с самым грязным воздухом

Названы российские регионы с самым грязным воздухом.

Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, первое место занимает Красноярский край. Этому способствует высокий уровень выбросов в промышленном Норильске, который оценивается в 1,8 млн т в год (11% выбросов по России), или 30 тыс. вагонов.

Второе место занимает город Череповец в Вологодской области, где объем выбросов в атмосферу составляет 280 тыс. т, это 1,7% всех выбросов по стране. Тройку замыкает Новокузнецк в Кемеровской области — 278 тыс. т или 1,6% от доли всех выбросов в России.

Если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда за 2020–2022 годы, то наиболее загрязненными территориями по данным Росприроднадзора являются Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края, Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

При этом при оценке загрязненности ведомство берет в расчет не только уровни выбросов в атмосферу, но и загрязненность воды.

На днях в Счетной палате сообщили, что из-за сбросов в водные объекты большого объема загрязняющих веществ от 30% до 40% россиян регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам.

В отчете ведомства отмечается, что вследствие загрязнения питьевой воды риск смертности увеличивается в среднем на 11 тыс. случаев ежегодно.