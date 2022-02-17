Минсельхоз: существует риск роста цен на молоко, хлеб, сахар и овощи

В России в 2022 году могут подорожать четыре товарные позиции: молоко и молочная продукция, хлеб, сахар и овощи.

Как сообщила на парламентских слушаниях первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, цены на хлеб в 2021 году росли "не так сильно" из-за того, что кабмин РФ предоставлял субсидии производителям из расчета 2 руб. за 1 кг хлеба. В ответ на это предприятия замораживали цены на свою продукцию.

Объем поддержки для небольших предприятий, которые выпекают около 15 т хлеба в сутки, составил около 1 млн руб. за месяц работы, для крупных (от 60 т в сутки) — более 3,6 млн руб.

Что касается роста цен на овощи, то, как отметила Лут, тенденция будет продолжаться "до нового сезона, до уборки урожая". "Соответственно, мы видим тут существенную зону риска с точки зрения роста", — сказала первый заместитель министра.

Рост цен на сахар она связала с прекращением действия ограничительных мер. При этом Минсельхоз планирует увеличить размер субсидий для производителей сахара с 2 до 2,5 руб. за килограмм. Проект постановления правительства об этом находится на согласовании в профильных ведомствах.

Лут заявила, что, правительство договорилась с основными отечественными производителями сахара о том, что они будут устанавливать определенную цену для реализации в розницу, сообщает "Интерфакс".