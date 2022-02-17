Миллиардер Абрамович переоформил долю в Evraz на себя

Российский миллиардер, экс-губернатор Чукотки Роман Абрамович, основной владелец инвестиционной компании Millhouse, переоформил на себя принадлежавшую ему ранее косвенно долю в головной структуре компании Evraz.

Об этом говорится в сообщении на сайте Лондонской фондовой биржи. Бизнесмен являлся косвенным держателем 417 млн 767,314 тыс. обыкновенных акций Evraz PLC через Greenleas International Holdings Ltd до того, как эти акции были переведены на него и он стал их владельцем напрямую.

Greenleas International Holdings Ltd Арамовича ранее была крупнейшим акционером Evraz с долей 28,64% голосующих акций. Еще 19,32% компании принадлежит компании Александра Абрамова Abiglaze Ltd., 9,65% — компании Александра Фролова Crosland Global Limited, сообщает РБК.

В 2020 году сообщалось, что Абрамович и его партнеры по компании Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов намерены сократить свои доли в RFP Group - крупнейшем лесопромышленном предприятии на Дальнем Востоке.

СМИ писали, что желание выйти из бизнеса связано с высоким уровнем долга холдинга, который стало сложно обслуживать. В конце 2016 года задолженность составляла около 16,5 млрд рублей.