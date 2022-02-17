17 Февраля 2022
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Общество В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Правительство РФ анонсировало проект реформы добровольных пенсионных накоплений

Министерство финансов России и Центробанк страны в 2022 году планируют представить проект закона о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Как ожидается, россияне смогут сами делать взносы на будущее, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"В наших планах в этом году подготовить необходимые нормативные правовые решения, проекты этих решений, и выйти к законодателям с таким проектом", — отметил глава Минфина.

Проект закона о новой системе пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план, может быть внесен в кабмин в марте текущего года, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Напомним, Министерство финансов и Банк России работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года. Модель носит добровольный порядок участия граждан в системе накоплений и получила название "гарантированный пенсионный план".

Теги: пенсия, пенсионные накопления



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